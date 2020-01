Betrunkener beschimpft Polizisten als "Nazis"

Als ihn die Beamten baten, er möge Abstand halten, wurde der Russe ausfällig. Er beschimpfte die Polizisten in seiner Muttersprache. Andere Passagiere waren so freundlich, die Schimpfkanonade zu übersetzten. So kam heraus, dass der Russe die Beamten unter anderem als "Nazis" bezeichnete. Weil sich der Tourist nicht mehr beruhigte, wurde er zur Wache gebracht. Dort musste er sich einem Alkoholtest unterziehen. Das Gerät zeigte 1,8 Promille an.