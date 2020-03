Ludwigvorstadt - Am vergangenen Mittwoch, den 18. März ist es zu unschönen Szenen am Hauptbahnhof gekommen. Gegen 20 Uhr soll dort eine 68-Jährige Münchnerin im Sperrengeschoss vorbeilaufende Passanten mit rassistischen parolen beleidigt haben. Wie die Polizei mitteilte, warf die 68-Jährige zudem noch Gegenstände in Richtung der Opfer.