Schwarzfahrer hatte 1,38 Promille

Einige Stationen später, an der Haltestelle in Trudering stiegen die Kontrolleure sowie zwei weitere Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) aus. Am Bahnsteig kam ihnen dann der Schwarzfahrer entgegen, der die Kontrolleure erst anpöbelte und dann plötzlich mit Pfefferspray besprühte. Daraufhin wurde der Mann am Boden fixiert, bis die alarmierte Bundespolizei eintraf.