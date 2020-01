In München versammelte sich am Samstagabend das Who is Who der deutschen Filmbranche und feierte den 47. Deutschen Filmball. Dabei sorgten vor allem Schauspieler Elyas M'Barek (37, "Türkisch für Anfänger") und Kollegin Palina Rojinski (34, "Willkommen bei den Hartmanns") für reichlich Blitzlichtgewitter. Mit von der Partie war auch Unternehmerin Judith Williams (48), die auf einen bestimmten Tanzpartner hoffte. Unterdessen sprach Filmemacher Florian David Fitz (45, "100 Dinge") von einer "Rampensau".