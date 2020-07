Hofflohmärkte in München

Alle Fans von Hofflohmärkten in München mussten sich dieses Jahr ein bisserl gedulden. Die Saison startete heuer später als gewöhnlich. Den ersten Hofflohmarkt gab es am 3. Juli in Harlaching, am 4. Juli durfte in Obermenzing gestöbert werden. Die Veranstalter der Hofflohmärkte verweisen auf ihrer Website auf ihre Corona-Strategie. Die Tour-Pläne mit allen Teilnehmern gibt es aufgrund der geänderten Situation immer sehr kurzfristig auf hofflohmaerkte-muenchen.de. Gedruckte Flyer werden dann auch bei ausgewählten Läden freigegeben.