Ausgeschieden in Show zwei Susan Sideropoulos: Pöbelnde "Masked Singer"-Zuschauer lassen sie kalt

Am Donnerstagabend musste bei "The Masked Singer" der farbenfrohe Schmetterling seine Deckung fallen lassen: Und zum Vorschein kam TV-Star Susan Sideropoulos (38). Susan - wer? Diese Frage schienen sich im Anschluss der Show zumindest einige Zuschauer zu stellen. Wie die einstige "GZSZ"-Schauspielerin mit den enttäuschten und zum Teil auch negativen Reaktionen des Fernsehpublikums umgeht, hat sie jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten.