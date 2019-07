Ausgeschieden in Show drei "The Masked Singer": Heinz Hoenig deutet Comeback an

Am Donnerstagabend wurde bei "The Masked Singer" der tropische Kakadu demaskiert. Dahinter verbarg sich Schauspieler Heinz Hoenig (67, "Das Boot"). Wie sehr ihm die Strapazen im 15-Kilo-Kostüm zu schaffen gemacht haben und was er über den Körper-Vergleich zu Entertainer Jürgen von der Lippe (71, "Guten Morgen Liebe Sorgen") denkt, verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.