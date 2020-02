Ausgerechnet am Fastnachtsdienstag Karneval-Ikone Marie-Luise Nikuta ist tot

Köln trauert um eine große Künstlerin: Ausgerechnet am Fastnachtsdienstag ist eine der größten Ikonen des Kölschen Karnevals gestorben: Die beliebte Motto-Queen Marie-Luise Nikuta ("Straßenbahn-Song") verstarb im Alter von 81 Jahren. Das berichtete zunächst der "Express" unter Berufung auf den Festkomitee-Präsidenten Christoph Kuckelkorn, der die traurige Nachricht am Dienstagabend auf einer Veranstaltung verkündete. Nikuta sei demnach am Nachmittag in einem Kölner Seniorenheim für immer eingeschlafen.