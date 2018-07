Und weiter: "Ich will gar nicht auf die mögliche Assoziation der friedlichen Demo in München mit einem blutigen Mordanschlag eingehen. Alleine der Gestus des unschuldigen Opfers erscheint doch bei einer einst stolzen Regierungspartei ein bisschen bizarr. Ich konstatiere nur einen Mangel sowohl von Souveränität als auch von Selbstkritik gerade angesichts der Umfragewerte und der Kritik geradevon traditionell der CSU nahe stehenden Kreisen wie dem katholischen Milieu (siehe die Äußerungen von Kardinal Marx oder die Teilnahme zahlreicher Ordensleute an der Demonstration #ausgehetzt)"