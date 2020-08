Ausgebrannter Tesla im Straßengraben Frank Ocean: Sein 18-jähriger Bruder stirbt bei einem Unfall

Neben Künstlern wie DJ Sango (29) oder Rapper MadeinTYO (28) meldete sich auch Paris Brosnan (19), Sohn des ehemaligen James-Bond-Darstellers Pierce Brosnan (67), mit einem emotionalen Nachruf auf Instagram zu Wort. Der gute Freund von Breaux postete einige gemeinsame Bilder der beiden und schrieb: "Danke, dass du für mich da warst, als ich dich gebraucht habe, danke dir für all die wilden Nächte, danke dir für die Musik und all die Late-Night-Sessions im Studio. Ich werde dich immer in meinem Herzen tragen."