Hirschegg/Kempten - Ein Vater hat beim Ausparken nach einem Skiausflug in Österreich seinen sechsjährigen Sohn überrollt. Ein Hubschrauber flog den Buben vom Skigebiet Ifen (Vorarlberg) in ein Krankenhaus im schwäbischen Kempten, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers war der Zustand des Kindes am Sonntag stabil. Es bestehe keine Lebensgefahr.