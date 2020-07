Die Anwohner gehören zu den Leidtragenden und wollen nun gegen den Ausflugsverkehr vorgehen – mit Demos wollen sie auf die – für sie untragbare – Situation aufmerksam machen. "So kann's nicht weitergehen. Wir ersticken im Verkehr, Lärm und Müll – mit all den Folgen für Mensch, Tier und Natur", schreiben die Initiatoren auf Facebook. Die Veranstalter, Critical Mass Garmisch-Partenkirchen, planen unter dem Motto "Ausbremst is!" eine Demonstrations-Tour durchs gesamte Oberland.