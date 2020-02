Ausbildung zur Kosmetikerin Mirja du Mont: Warum sie wieder zur Schule geht

Für den roten Teppich macht Mirja du Mont (44) gerne mal Pause vom Lernen. Das Model absolviert gerade eine Ausbildung zur Kosmetikerin und genoss ihre Auszeit bei der Eröffnung der weltweit größten Iqos-Boutique am Mittwoch in Berlin sichtlich. Besonderes Highlight war die Live-Cooking-Show mit Björn Swanson - Berlins jüngstem Sternekoch. Im Interview spricht du Mont über ihre neuerliche Schulzeit an der Akademie für Kosmetik und Make-up in Hamburg und verrät auch das ein oder andere Schönheitsgeheimnis.