Wer Fahrer bei den Öffentlichen ist, trägt Verantwortung für eine Menge Menschen und muss stets einen kühlen Kopf bewahren. Diesen Anforderungen wird nicht jeder gerecht, gleichzeitig gibt es einen riesigen Bedarf an Fahrern: über 300 stellt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) jedes Jahr neu ein. Deswegen hat die MVG ein neues Ausbildungsprogramm aufgelegt: Geflüchtete, denen in Deutschland Asyl gewährt wird, können sich in einem speziellen Lehrgang zum Fahrer ausbilden lassen.