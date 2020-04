Aus zweiwöchiger Isolation entlassen Harvey Weinstein übersteht Corona-Infektion im Gefängnis

Der 68-Jährige, der zu 23 Jahren Haft verurteilt wurde, war dem Bericht zufolge Mitte März positiv auf das Virus getestet und in Einzelhaft verlegt worden. Laut "Page Six", die Promi-Seite der "New York Post", soll sich Weinstein in dem Gefängnis auf Rikers Island infiziert haben, bevor er in eine Anstalt in der Nähe der Stadt Buffalo verlegt wurde.