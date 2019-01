Aus und vorbei nach 15 Staffeln Aus für "Criminal Minds": CBS beendet die Erfolgsserie nach 14 Jahren

Wegen schlechter Einschaltquoten eingestellt

Anzeichen für eine Absetzung des Formats gab es schon länger. Bereits vergangenen Sommer wurde aufgrund sinkender Einschaltquoten eine Verlängerung diskutiert. Doch CBS entschied sich kurzfristig noch einmal für die Profiler, wenn auch mit einer verkürzten 14. Staffel mit nur 15 Episoden, um sich alle Optionen offen zu halten. Da man die 14. Staffel dann nicht verlängerte, können nun für Staffel 14 und 15 zusammen 25 Folgen in einem Rutsch produziert werden - also geringfügig mehr als sonst für eine Staffel.

Die Ausstrahlung wird in den USA wahrscheinlich ein fließender Übergang sein, so wie es hierzulande mit Staffel 12 und 13 war. Damit wird die finale Staffel wohl noch in diesem Jahr in den USA ausgestrahlt.