Alkohol war auch im Spiel

Auf seinem Weg zur Museumsinsel stoppte der Münchner noch bei einem Hotel in der Hochstraße, um dort nach Alkohol zu fragen - ergebnislos. Getrunken hatte er jedoch schon vorher: Bereits am Hauptbahnhof war er auffällig geworden, als er seinen Pkw an einem Taxistand geparkt und daneben eine Weinflasche geleert hatte. Danach war er zu seiner Irrfahrt aufgebrochen.