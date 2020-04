"Aus reiner Verzweiflung" Claudia Norbergs eindringliche Bitte an Michael Wendler

Der Name soll ihr bleiben

"Ich möchte Euch beide darum bitten, bei der geplanten Hochzeit nicht meinen Mädchennamen 'Norberg' zu übertragen bzw. zu verwenden", schreibt sie an das Brautpaar in spe gerichtet. Die 49-Jährige trage für den Namen Verantwortung und sei es ihrer Familie "schuldig, zu verhindern, dass der Name an eine nicht 'blutsverwandte' Person übertragen wird". Norberg appelliert an die Moral der beiden: "Es wäre meinem verstorbenen Vater und meiner Familie gegenüber sehr respektlos."