Union Berlin: Letzte Corona-Testreihe am Samstag

Obwohl Fischer damit die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgeschriebene, einwöchige Quarantäne gebrochen hat, könnte er dennoch gegen die Bayern auf der Bank sitzen. Wichtig sei, dass er am Samstag an der Testreihe teilnehmen kann. "Wenn er den zweiten Abstrich am Samstag abgeben kann, kann er im Spiel am Sonntag dabei sein", erklärte Sportchef Oliver Ruhnert. Die erste Testreihe in dieser Woche - die vierte insgesamt - war im gesamten Klub durchweg negativ.