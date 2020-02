Aus nach zehn Jahren "Hawaii Five-O" sagt 2020 Aloha und auf Wiedersehen

Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, lässt Hauptdarsteller Alex O'Loughlin seinen Vertrag in diesem Jahr auslaufen. CBS zog daraufhin in Erwägung, ihn durch einen anderen Schauspieler zu ersetzen, entschied sich schlussendlich aber dagegen und für ein Ende der Serie. "Diese Serie bestimmte in den letzten zehn Jahren praktisch jeden wachen Moment meines Lebens", lässt O'Loughlin in einem Statement wissen. "Was wir gemacht haben, was wir erreicht haben, ist außerordentlich." Er könne seine Dankbarkeit kaum in Worte fassen.