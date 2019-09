Aus Musik wurde Liebe Chiara Ferragni: Sie lernte Fedez durch einen Song kennen

Ein Song veränderte alles. Im Lied "Verrei ma non posto" von J-AX & Fedez heißt es: "Der Hund von Chiara Ferragni hat eine Fliege von Vuitton und ein Halsband mit mehr Glitzer als die Jacke von Elton John." Daraufhin habe die Bloggerin ein Video gemacht und genau diese Strophe mitgesungen, erzählte sie im Interview. "Und er postete dann wiederum eins, in dem er meinte: 'Chiara, lass uns rummachen!'", so Ferragni weiter.