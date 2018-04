Nach einer Viertelstunde lag sie mit 0:5 zurück, war völlig machtlos gegen die Gewinnschläge der 22-jährigen Estin. Kerber ließ sich in der Folge am Rücken und am Oberschenkel behandeln und verschwand zunächst in der Kabine. Nach wenigen Minuten kehrte die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin dann mit einem Verband am rechten Oberschenkel auf den Platz zurück, wirkte aber weiter angeschlagen.