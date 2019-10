"Wir haben einfach Eier bewiesen", sagte Nationalspieler Joshiku Saibou, der die Bayern bereits in der vergangenen Saison – damals noch mit Alba Berlin – im Viertelfinale aus dem Wettbewerb geworfen hatte: "Wir sind hierhergekommen und haben mit Riesenherzen gespielt." Das konnte man bei dem Team von Dejan Radonjic nicht beobachten. "53 Punkte in der ersten Halbzeit ist einfach zu viel, genauso wie 13 Ballverluste in den ersten 20 Minuten", analysierte der FCBB-Chefcoach und sprach auch die Probleme der Bayern beim Offensivrebound an: "Gegen Mailand war das anders, aber in den letzten Spielen hatten wir hier bereits Probleme. Da müssen wir uns verbessern." Die nächste Chance dazu haben die Münchner am Donnerstag (20.30 Uhr/Magenta Sport), wenn der französische Euroleague-Neuling Villeurbanne in München zu Gast ist.