Aus Ikke wurde Matthias Ikke Hüftgold: So tickt der Publikumsliebling von "Promi Big Brother"

Geschäftsmann wird zum Ballermann-Star

Ikke Hüftgold kam 1976 in Limburg an der Lahn als Matthias Distel zur Welt. Nach dem Abitur und dem Ableisten seines Zivildienstes in der Altenpflege begann Distel ein Studium, gründete dann jedoch in seiner Heimatstadt mit einem Partner einen Gartenbaubetrieb, der bis heute besteht. Seine Leidenschaft für die Musik lebte er von 1993 bis 2006 zunächst als Frontmann in verschiedenen Rockbands aus und brachte sich selbst einige Instrumente bei.