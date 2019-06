Aus Hass wurde Liebe Nina Dobrev konnte "Vampire Diaries"-Kollege Paul Wesley nicht leiden

"Wir sind ungefähr die ersten fünf Monate nicht miteinander ausgekommen", so die Schauspielerin. Sie habe Paul Wesley respektiert, jedoch nicht gemocht. Die beiden konnten ihre Antipathie wohl jedoch gut verstecken: "Ich erinnere mich, dass nach der Show alle auf mich zukamen und fragten: 'Seid ihr im richtigen Leben zusammen?' Weil alle dachten, wir hätten eine so gute Chemie", erzählte Dobrev ihren "The Vampire Diaries"-Kolleginnen und Podcast-Hosts Candice King (32) und Kayla Ewell (33). Dobrevs These, wie man ihnen eine Liebe andichten konnte? "Wir haben uns so sehr verachtet, dass es als Liebe interpretiert wurde."