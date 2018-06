Die Pflegerin gab den Tipp

Die drei angeklagten Männer im Alter von 25 und 44 Jahren sollen in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 2017 in das Haus einer damals 76-Jährigen in Höfen in der Gemeinde Königsdorf eingedrungen sein. Sie sollen die Hausbesitzerin, eine gleichaltrige Besucherin und einen 81-jährigen Bekannten brutal überfallen haben, um Bargeld in fünfstelliger Höhe, Schmuck sowie Wertgegenstände zu stehlen.