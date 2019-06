Abschied: "Es gab bei uns einfach wunderschöne Dinge"

Doch so ändern sich die Zeiten: "Was soll ich mit dem alten Gelumpe, denken sich vermutlich die jungen Leute", spekuliert eine Freie-Selbsthilfe-Mitarbeiterin. "Die alten Sachen verlieren an Wert. Antiquitäten sind einfach nicht mehr in. Das ist der Trend", vermutet Heidelore Freyberger vom Vereinsvorstand.