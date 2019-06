Am Freitagvormittag ist der Mann auf der Staatsstraße 2084 in Allershausen von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst frontal gegen einen Baum geprallt. Der Baum drückte sich bis zur Rückwand der Fahrerkabine durch und riss das Fahrgestell förmlich auseinander. Der Klein-Lkw ging in Flammen auf und brannte komplett aus.