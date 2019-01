Aus der Feder des "Stromberg"-Autors "Check Check": Erste Details zur neuen Serie mit Klaas Heufer-Umlauf

Als Moderator, Sänger und kongenialen Partner von Joko Winterscheidt (40) kennt man Klaas Heufer-Umlauf (35) bestens. In Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Streamingdienst 7TV startet er bei ProSieben bald auch als Hauptdarsteller einer Serie durch. Dieser Flugzeug-Jargon ist durchaus passend, schließlich geht es in "Check Check" um einen Security-Mitarbeiter (Heufer-Umlauf) "am Provinzflughafen seines Heimatortes."