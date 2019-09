Aus dem Leben gerissen Nach Tod von Lisa Martinek: Christina Athenstädt ist neu bei "Die Heiland"

Die Produktion der zweiten Staffel der ARD-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" wird wieder aufgenommen, wie der Sender nun bekannt gab. Nach dem Tod von Lisa Martinek (1972-2019) kurz vor Beginn der Dreharbeiten war die Arbeit an der Serie ausgesetzt worden. Christina Athenstädt (40) spiele künftig die blinde Anwältin Romy Heiland, heißt es. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen am 19. November in Berlin beginnen.