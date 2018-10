München - Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag am Flughafen einen Deutsch-Russen (56) festgenommen, der gerade mit dem Flugzeug aus Moskau angekommen war. An der Kontrolle am Terminal 1 entdeckten die Beamten eine Fahndungsnotiz der Staatsanwaltschaft Ulm für den Mann. Der 56-Jährige wurde Ende Dezember 2017 wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu drei Jahren Haft verurteilt.