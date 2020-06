Aus dem Jahr 2012 Rassistische Tweets: Hartley Sawyer bei "The Flash" gefeuert

"Ich schäme mich"

Bereits eine Woche vor seiner Entlassung hatte sich Sawyer via Instagram für seine Tweets entschuldigt: "Meine Worte, egal ob als Witz gemeint, waren verletzend und inakzeptabel. Ich schäme mich, dass ich zu diesen wirklich schrecklichen Versuchen fähig war, damals Aufmerksamkeit zu erregen. Ich bedauere sie zutiefst", schrieb der 35-Jährige, der seit 2017 zum Cast von "The Flash" gehört. Er sei heute ein anderer Mensch als damals, habe aber dennoch "einiges an Arbeit" vor sich, so Sawyer weiter.