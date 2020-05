Aus dem 16. Jahrhundert Mick Jagger: Corona-Isolation auf seinem Schloss in Frankreich

Das Schloss befindet sich in dem winzigen Dörfchen Poce-sur-Cisse, ca. 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Paris am Ufer des Flusses Loire. Nicht nur Mick Jagger ist regelmäßig auf seinem Schloss, auch die anderen Rolling-Stones-Mitglieder Keith Richards (76), Ron Woods (72) und Charlie Watts (78) besuchen ihren Sänger. Das letzte Studioalbum "Blue & Lonesome" soll außerdem über weite Strecken dort entstanden sein. In einem Radio-Interview sagte Jagger einst über seinen französischen Rückzugsort: "Das ist meine Oase der Ruhe im Tal der Könige.