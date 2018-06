Aus Angst vor Wildschweinen Mann flüchtet auf Hochsitz und zündelt: Holz fängt Feuer!

Baierbrunn - Mit dem dicken Obelix an seiner Seite wäre ihm das garantiert nicht passiert: Ein 23-Jähriger lief am Mittwochmorgen im Forstenrieder Park nahe Baierbrunn einigen Wildschweinen über den Weg. Weil die Tiere in freier Wildbahn nicht ganz ungefährlich sind, kletterte der 23-Jährige auf einen Jagdsitz.