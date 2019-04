Aus Angst vor dem Brexit Immer mehr Briten in München wollen sich einbürgern lassen

Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsstatus, Sozialversicherung: Deutsch-Briten, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben, sind völlig verunsichert. Was wird aus ihnen, wenn Großbritannien nicht mehr Teil der EU sein wird? "Wir wollten unbedingt vor dem Brexit die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, um all diesen quälenden Ungewissheiten zuvorzukommen", sagt das Ehepaar Kirstyne (51) und Andy (52) Nichol.