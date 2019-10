Aurelio polarisiert weiter "Bachelor in Paradise": Frischfleisch und gewechselte Ufer

Gleich drei neue Damen bringen in der aktuellen Folge "Bachelor in Paradise" bei RTL (auch via TVNOW) die versammelten Y-Chromosomen mächtig in Wallung. Das allerdings nicht nur in positiver Hinsicht. Während Neuzugang Samantha zu Beginn auf Date-Tuchfühlung mit gleich zwei Männern gehen durfte, machte Janine Christin ihrer "Bachelor"-Freundin Michelle doch glatt deren Liebelei mit Aurelio madig. Bestellt der umtriebige Macho etwa noch andere Felder im Paradies?