Nusser, in Bad Tölz geboren und in München aufgewachsen, hat ihr Faible für Antiquitäten und Kunst früh entdeckt. 1984 gründete sie ihr Auktionshaus, damals noch in einem Schwabinger Kellerlokal. Das Unternehmen ist schnell gewachsen, sodass sie später das renommierte Haus Nordendstraße 46-48 eröffnen konnte.