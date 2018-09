Auktion im November Berühmte Bühnen-Outfits von Aretha Franklin werden versteigert

Die Sängerin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung in Detroit, Michigan, gestorben. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie mit zahlreichen Musikpreisen, darunter 18 Grammy Awards, geehrt. Hits wie "Respect" (1967), "Chain Of Fools" (1967), "I Say a Little Prayer" (1968) oder "Jumpin' Jack Flash" (1986) eroberten auch die deutschen Charts.