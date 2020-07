August Alsina packt aus Pikantes Affärengerücht um Will Smith und Jada Pinkett Smith

Weiter sagt Alsina: "Will [Smith, Anmerk. d. Red.] und ich haben uns zusammengesetzt und darüber gesprochen, da sich ihre Ehe zu einer Lebenspartnerschaft gewandelt hat. Er hat mir seinen Segen gegeben." Im Jahr 2018 erzählte Will Smith in einem Interview für den Podcast "Rap Radar" des Musikstreamingdienstes Tidal, dass das Paar nicht mehr sage, dass es "verheiratet" sei, sondern sich als "Lebenspartner" bezeichne. Es gebe bei ihnen keine "Deal Breakers" mehr. Jada könne "nichts tun - niemals - was unsere Beziehung zerstören würde", so Smith damals. Ihr sei seine Unterstützung bis zum Tod sicher.