Augsburger Panther gegen EHC München Später Doppelschlag! Maximilian Daubner sorgt für den Derby-Sieg

In einem über weite Strecken hart umkämpften Derby erwischten die Augsburger den besseren Start und hätten schon in der zweiten Minute in Führung gehen müssen - White scheiterte allerdings am starken EHC-Keeper Aus den Birken. Auch danach war der AEV immer wieder gefährlich, aber Adam Payerl (4., 8.) und Drew LeBlanc (6., 7.) fanden keinen Weg vorbei an Danny Aus den Birken im Münchner Tor.