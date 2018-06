Darunter auch ein Augsburger: Wie der "kicker" berichtet, sind die Löwen an Tim Rieder interessiert. Der 24-jährige Abwehrmann war zuletzt in die erste polnische Liga an Slask Breslau ausgeliehen. Bei den bayerischen Schwaben in der ersten Bundesliga hat er jedoch künftig kaum eine Chance auf Einsatzzeit.