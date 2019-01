München - Bei einem heftigen Streit in Freimann ist am Freitag (4. Januar) ein 23-Jähriger verletzt worden. Ein Anwohner (30) bekam gegen 22.50 Uhr in der Ungererstraße einen lauten Streit vor der Wohnanlage mit. Er sah, wie sich mehrere Jugendliche und junge Leute schubsten und stritten. Einer aus der Gruppe hielt einen Gegenstand in der Hand und bedrohte einen anderen. Der Augenzeuge verständigte sofort den Notruf.