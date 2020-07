Aufzeichnung für Staffel vier "Joko & Klaas gegen ProSieben" findet wieder mit Live-Publikum statt

"Joko & Klaas gegen ProSieben" wird seit Mai 2019 ausgestrahlt. Die beiden Moderatoren treten in der Sendung gegen Stars und Mitarbeiter von ProSieben an und spielen um 15 Minuten Live-Sendezeit, die ihnen am Tag nach der Ausstrahlung ab 20:15 Uhr frei zur Verfügung steht. Gewinnt ProSieben, kann sich der Sender eine Strafe überlegen. Joko und Klaas beeindruckten besonders im Mai 2020 mit ihrer Idee für ihr 15-minütiges Live-Programm: Sie überließen die Sendung Autorin Sophie Passmann (26), die in einer Ausstellung namens "Männerwelten" unterschiedliche Varianten sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt von Frauen aufzeigte.