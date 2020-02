Der Zeitplan

Restauriert wurden bereits weite Bereiche in der obersten Schlossebene mit dem Vorplatz, dem Tribünengang und dem Sängersaal. Anschließend wird das Gerüst in den Thronsaal umgesetzt, der in zwei Abschnitten restauriert werden soll. Das wird voraussichtlich bis Ende 2021 dauern, so Holzmüller zur AZ. Dann werde auch mit der Restaurierung weiterer Raumbereiche in der Ebene 3 mit Speisezimmer, Schlafzimmer, Kapelle, Ankleidezimmer und Wohnzimmer begonnen.