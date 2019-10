Aufwendige Deko und leckere Aromen Angelina Kirsch: Das sind ihre Wohlfühl-Tipps für kalte Herbsttage

Dunkelheit und Kälte können ganz schön auf das Gemüt schlagen. Dann kommt es auf das innere Strahlen an. Wie lässt sich dieses am besten herauskitzeln?

Kirsch: Das Geheimnis an solchen Tagen ist, das zu tun, was dir guttut. Da hat jeder seinen eigenen Weg. Ich zum Beispiel ziehe dann mein Lieblingsoutfit an, auch wenn ich es schon die letzten vier Tage anhatte. Dann versuche ich den Tag über Dinge zu tun, die mir gefallen. Am Set gibt es nur meine Musik zu hören, das Extra-Stückchen Schokolade ist erlaubt und ein entspannter Abend vor dem Fernseher oder in der Badewanne ist geplant. So kommt das Leuchten von allein zurück.