Aufwandsentschädigung pro Samenspende zum Beispiel bei 80 Euro

Sogar innerhalb von Deutschland gebe es Unterschiede um bis zu 150 Euro je Spende, berichtet das Portal. Dies zeige der Vergleich von acht deutschen Samenbanken. Das Portal nennt dazu einige Zahlen: "Während es in Düsseldorf mit 200 Euro mit Abstand am meisten gibt, ist die Bezahlung in Essen mit 50 Euro deutlich geringer", so heißt es in der Mitteilung.