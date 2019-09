Auftritt in Paris abgesagt Kylie Jenner: "Ich bin sehr krank"

Reality-TV-Star Kylie Jenner (22, "Keeping Up With the Kardashians") soll in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden sein. "TMZ" berichtet, dass sie angeblich unter "Übelkeit und Schwindelgefühl" leide. Eine genaue Diagnose soll es demnach noch nicht geben. Ihren Emmy-Auftritt musste die 22-Jährige deswegen schon absagen. Jetzt meldete sich Jenner auch selbst zu Wort und erklärte, dass sie bei einer weiteren Show fehlen werde.