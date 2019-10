Auftritt in New York Jane Seymour: Mit 68 Jahren der Hingucker auf dem roten Teppich

Jane Seymour (68, "Dr. Quinn") braucht sich vor den jüngeren Schauspielkolleginnen nicht zu verstecken. In einem schlichten roten Etuikleid erschien die 68-Jährige zu einem Screening der Netflix-Serie "The Kominsky Method" in New York. Über dem eleganten wadenlangen Kleid, das ihre schlanke Figur betonte, trug sie eine weiße Jacke.