Auftritt in London Hätten Sie ihn erkannt? 80er-Star Jason Donovan zeigt seine Kinder

Jason Donovan wurde in den späten 1980er Jahren durch die australische Seifenoper "Nachbarn" ("Neighbours") bekannt, in der unter anderem auch Kylie Minogue (49) und Natalie Imbruglia (43) zu sehen waren. Später wurde er zum Popstar und nahm mit Minogue den Welthit "Especially for You" auf. Die beiden Künstler waren auch privat ein Paar, trennten sich aber 1989 nach drei gemeinsamen Jahren. Donovan wurde in Europa mit weiteren Hits wie "Sealed with a Kiss" zu einem der erfolgreichsten Künstler in den 80ern. In den 90er Jahren hatte er mit Drogenproblemen zu kämpfen, konnte seine Karriere später aber fortsetzen. Neben seiner Musik ist er auch im TV und in Musicals zu sehen.