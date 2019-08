Auftritt in Kirche Justin Bieber übersteht schwere Phase dank Hailey und Gott

Auch auf Instagram postete der Kanadier ein Video des Auftritts und beschrieb die schwere Phase, in der er sich aktuell befindet: "In den schlimmen Zeiten Jesus zu vertrauen, ist das Schwierigste überhaupt. Aber er bringt zu Ende, was er begonnen hat." Weiter teilt er seine Erfahrungen: "In der Bibel zählt es als Freude, wenn du Prüfungen verschiedenster Arten gegenüberstehst. Klingt verrückt, wenn man bedenkt, dass man sich bei Prüfungen furchtbar fühlt. Aber dankbar zu sein und zu Gott zu beten, für das, was wir in dieser Zeit haben, darin steckt so viel Kraft. Egal, welchen Schmerz du gerade durchmachst, mach dir klar, dass es nicht für immer so bleibt."